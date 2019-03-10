انت الان تتابع تفاصيل خبر 14 قتيلاً في تحطم طائرة كولومبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 11:41 صباحاً - لقي 14 شخصاً مصرعهم، في تحطم طائرة من طراز "دي سي-3"، كانت في رحلة داخلية بكولومبيا.

وقالت وكالة الطيران المدني بكولومبيا في بيان لها، إنه لم ينجُ أحد في الحادث الذي وقع ببلدة سان كارلوس دي غوارو في إقليم ميتا، أمس السبت، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت الوكالة أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط كولومبيا.

ولم يصدر أي تعليق من شركة طيران "ليزر أيريو" التي تملك الطائرة.