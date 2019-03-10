توجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم، إلى نيويورك على رأس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 63 CSW، والمنعقدة في الفترة من 11 حتى 22 مارس الجاري بنيويورك ، تحت عنوان "نظم الحماية الاجتماعية"، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.
وتلقي الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد كلمة مصر خلال الجلسة العامة، ويضم الوفد المصري كل من الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين من المجلس القومى للمرأة.
ومن المقرر أن تعرض مصر يوم 13 مارس الجاري، تقريرا عن إنجازاتها في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها وفقا للتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة، وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW60، التي حملت عنوان "تمكين المرأة والتنمية المستدامة".
كما تنظم مصر لقائين على هامش فعاليات الدورة رقم 63، بنيويورك، الأول بعنوان "الحماية الاجتماعية للمرأة والفتاة في إفريقيا"، والثاني حول "تجربة مصر في الاستجابة للنساء الوافدات من سوريا" ، كما يشارك الوفد المصري في عدة اجتماعات ولقاءات على هامش الجلسات الرئيسية للمؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تتجه لنيويورك للمشاركة في الدورة 63 للجنة وضع المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.