بالصور| إيمي سالم بإطلالة جريئة عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورة جديدة لها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سالم"، مرتدية فستان طويل يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلًا وهو ما أثار إعجاب متابعيها.
وعلقت على الصور قائلة: "تتابع بعض المسارات، مهما كانت ضيقة أو ملتوية، حيث يمكنك المشي مع الحب والتبجيل".
وأضافت: "قف بشكل مستقيم، امض قدمًا.. اشحن إيمانك".
ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وانهالت عليها التعليقات فور نشرها، وكتب أحد المتابعين: "ما شاء الله وبعدين معاكى يا باربى عمالة تحلوى بزيادة".
وأضاف آخر: "باين ان ذوقك حلو بجد في اللبس والشياكة يا إيمي ذوقك حلو ولبسك شيك".
وتشارك "سالم" في السباق الرمضاني لعام 2019، من خلال مسلسل "طلقة حظ"، والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر.
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