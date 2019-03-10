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نشرت الفنانة ملك قورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة ، بعدسة المصورة رغدة سالم، أثناء تواجدها في إحدى المناسبات، بأحد الفنادق الكبرى.
وظهرت "قورة" بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا متداخل الألوان، وأضافت هندا محسن، لمساتها السحرية من خلال "الماكياج" الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا.
وعلقت "قورة" على الصورة قائلةً: "شعرت وكأنني مثل الأميرات، ليلة أمس".
وتفاعل متابعو "ملك" مع إطلالتها اللامعة، وحصدت على مايزيد عن 20 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: "ملك قلبي، يالهوي على الجمال مقدرش على كدة".
فيما تغزل فيها آخر قائلًا: "الأميرة ملكة جمال السكر الطبيعي، مثلكِ مثل القمر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ملك قورة بإطلالة جديدة: "أشعر أنني أميرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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