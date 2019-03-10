بالصور| ملك قورة بإطلالة جديدة: "أشعر أنني أميرة"

نشرت الفنانة ملك قورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة ، بعدسة المصورة رغدة سالم، أثناء تواجدها في إحدى المناسبات، بأحد الفنادق الكبرى.

وظهرت "قورة" بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا متداخل الألوان، وأضافت هندا محسن، لمساتها السحرية من خلال "الماكياج" الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا.

وعلقت "قورة" على الصورة قائلةً: "شعرت وكأنني مثل الأميرات، ليلة أمس".

وتفاعل متابعو "ملك" مع إطلالتها اللامعة، وحصدت على مايزيد عن 20 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: "ملك قلبي، يالهوي على الجمال مقدرش على كدة".

فيما تغزل فيها آخر قائلًا: "الأميرة ملكة جمال السكر الطبيعي، مثلكِ مثل القمر".

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