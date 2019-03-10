"القومي للطفولة والأمومة": شكلنا لجنة لإنقاذ طفل "السيجارة"

قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنها تتابع قصة الطفل الذي تداول فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي ظهر فيه يشرب سيجارة وممسكا بيده بسلاح أبيض.

وأكدت "العشماوي"، في تصريح خاص لـ"هن"، أنها أبلغت خط نجدة الطفل بذلك، وذلك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوصول للطفل في أسرع وقت.

وكان انتشر أمس مقطع فيديو يظهر فيه طفل داخل ميكروباص يجلس على كرسي السائق وفي يده اليمنى سيجارة مشتعلة، وأظهر الفيديو الطفل وهو يمسك بسلاح أبيض في محاولة لإبعاد أحد الأشخاص عنه، بعدما حاول استفزازه على سبيل المزاح في وجود والده، بتوجيه وتلقين منه إذ ظهر صوته في خلفية الفيديو يساعد الطفل على الرد بأسلوب لا يليق.

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