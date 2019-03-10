تحتاج الأم بعد الرضاعة إلى تعويض كثير من المغذيات، وذلك من خلال بعض الأطعمة التي تساعد في الوصول إلى وزن مناسب وتحافظ على صحة الأم منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".
التوت
التوت الأبيض والأزرق والأحمر والأسود، فيوفر التوت كمية كبيرة من فيتامين "سي"، إلى جانب مضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الأم كثيراً بعد رحلة الحمل.
الحمضيات
البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت مصادر غنية بفيتامين "سي" الذي يساعد على امتصاص الحديد.
البقول
تناول الفول والعدس واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والحمّص من أفضل الطرق للحصول على كل من البروتين والألياف وفيتامينات "ب" والحديد.
المكسرات
توفر المكسرات الطاقة وتوليفة رائعة من المعادن التي يحتاجها جسم الأم، إلى جانب دهون "أوميجا 3"، التي تساعد على إدرار حليب الثدي.
البروتين
الأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية للأم بعد الولادة، ومنها الدجاج والبيض والأسماك واللحم البقري قليل الدهون.
الحليب
منتجات الألبان والحليب من أهم مصادر الكالسيوم لتعويض ما فقده الجسم خلال الحمل، لتلبية احتياجات الرضاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها "التوت والحمضيات".. أطعمة تحتاج إليها الأم بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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