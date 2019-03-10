بالصور|"القومي للمرأة" يواصل فعاليات حملة "طرق الأبواب"

يواصل المجلس القومي للمرأة لليوم الثامن على التوالي احتفالاته بمئوية المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، حيث نظم المجلس فاعليات حملة طرق الأبواب، والتي أطلقها في جميع محافظات الجمهورية.

وعقد المجلس لقاءات توعوية في 27 محافظة استهدفت زيارة 124406 سيدة، وتضمنت اللقاءات تعريف السيدات بالأنشطة التي ينفذها المجلس، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتنويه عن خط الشكاوى المختصر 15115.

وواصل المجلس حملة "لأني رجل"، في 27 محافظة بمشاركة 27389 شاب ورجل، واستعرض اللقاءات توعية الرجال بأهمية مشاركة السيدات في الحصول على حقهن في العمل والتعليم والمشاركة السياسية، ومناهضة العنف ضد المرأة، ومشاركة الرجل للمرأة في الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، كما تم عقد 29 ندوة بمشاركة 14662 سيدة ورجل.

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