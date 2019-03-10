بالفيديو| عريس يصفع عروسه خلال حفل زفافهما

أثار مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتزامنه مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأظهر المقطع عروسا حاولت أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، فقدمت له قطعة حلويات ثم سحبت يدها دون أن يتمكن من أكلها، فلم يتحمل العريس تصرفها ووجه لها صفعة على وجهها.
وتسبب الفعل في تعجب الحضور، الذين حاول بعضهم التخفيف من ضيق العروس حينها، فيما لم يتم تحديد الدولة التي جرت فيها الواقعة.
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