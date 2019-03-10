تألّق باريس هيلتون خلال عرض "فتيات القوة" في أميركا

بدت النجمة باريس هيلتون أكثر شبابا بصحبة كلبها دايموند بيبي، في عرض المصمم كريستيان كوان أكس "فتيات القوة" في لوس أنجلوس، الجمعة، وعلى المنصة ارتدت النجمة الشاملة البالغة من العمر 38 عاما، فستانا من التل باللون الزهري والأسود الناعم، مع شعر مصفف على شكل ديل حصان، وحملت في يديها حقيبة فتايات القوة، وارتدت زوجا من الأحذية السوداء العالية لمزيد من الأناقة.أقرأ أيضاً :

وظهرت هيلتون في ما بعدُ وهي ترتدي بذلة "جامبسوت" ملونة كاملة مع خطوط حمراء وزرقاء وخضراء ونجوم سوداء، وعززت وريثة فنادق هيلتون جمال عينيها الزرقاوين مع ظلال وردية وسوداء، ووضعت ملمع شفاه ورديا لامعا، وبدت الجميلة الشقراء وجروها الصغير كأنها أميرة مع ربطة شعر كبيرة باللون الوردي.

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وحرصت هيلتون على التقاط بعض الصور مع المصمم كريستيان كوان، والذي ارتدى تي شيرت مع سروال أسود، ويتعاون المصمم كريستيان كوان ومسلسل الرسوم المتحركة "فتيات القوة" في دعم المساواة بين الجنسين، وسوف يفيد التعاون منظمة "هي أولا"، وهي منظمة غير ربحية تعمل على محاربة عدم المساواة بين الجنسين في التعليم.

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