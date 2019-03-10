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إصابة نحو 30 مسافراً برحلة للخطوط التركية إلى نيويورك

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 09:47 صباحاً - أفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 29 شخصاً أصيبوا بسبب اضطرابات جوية وقعت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار كنيدي الدولي بنيويورك، فجر اليوم الأحد.

وكتبت إدارة الإطفاء في بداية الأمر على صفحتها في موقع "تويتر" أنها عالجت في المطار 32 راكباً من "إصابات لا تشكل خطراً على حياتهم"، ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29.

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وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) كان على متنها 326 راكباً و21 شخصاً من أعضاء الطاقم، وكانت قادمة من إسطنبول، وأن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.

 

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