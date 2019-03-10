5 أسباب لنزيف المهبل أثناء العلاقة الحميمة.. متى نستشير الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

نزيف المهبل، خلال أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة، من الأمور التي لا يجب التوقف عندها، ففي بعض الأحيان يكون علامة للإصابة بمشكلة صحية.

قدم الموقع الإلكتروني لمجلة "فرايدي" السويسرية خمسة أسباب، وفقًا للبرفيسورة زيبيل تشودين، رئيسة قسم أمراض النساء الاجتماعية النفسية في المستشفى الجامعي في بازل السويسرية.

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