انت الان تتابع تفاصيل خبر تونس.. وزارة الصحة تحقق بوفاة 11 رضيعاً في يوم واحد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:41 صباحاً - توفي 11 رضيعاً تونسياً، خلال الساعات الـ24 الماضية، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى "الرابطة" الحكومي في العاصمة تونس.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، اليوم السبت، أن لجنة مختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على أسباب وفاة الرُّضع لتحديد المسؤوليات، وسيتم إعلان النتائج مع انتهاء التحقيق.

وقالت الوزارة: "نعلن بأسف شديد عن تسجيل 11 حالة وفاة بين الوِلدان المقيمين في مركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، خلال يومي 7 و8 مارس".

وشددت على أن إدارة المركز اتخذت، بالتنسيق مع الطاقم الطبي وشبه الطبي، التدابير والإجراءات اللازمة، خاصةً الوقائية والعلاجية منها، لتجنّب حدوث وفيات أخرى، ولمواساة عائلات الضحايا، ولمتابعة الوضع الصحي لبقية المقيمين في المركز.

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وزار وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، صباح اليوم السبت، المركز للاطلاع على أوضاعه، وفق البيان.

وتواجه المستشفيات الحكومية في تونس انتقادات عديدة، منها تراجع مستوى الخدمات الصحية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وطول فترة انتظار المرضى، إضافة إلى نقص الأدوية في أحيان كثيرة.

كما تعاني المستشفيات الحكومية نقصاً في أطباء الاختصاص وبنية تحتية مهترئة، بحسب منتقدين.

وقبل أشهر، أفادت "عمادة الأطباء التونسيين" (هيكل مهني للأطباء)، بأن قرابة 630 طبيباً غادروا تونس، خلال النصف الأول من عام 2018، ومن المتوقع أن يغادر نحو 900 آخرين، خلال 2019.