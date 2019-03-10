انت الان تتابع تفاصيل خبر فلكي كويتي يكشف موعد بدء موسم "برد العجوز" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:41 صباحاً - قال الباحث الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إنَّ "برد العجوز" أو موسم الحسوم يدخل غداً الأحد، حيث تكون الرياح شمالية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف السعدون في تصريح صحفي لوكالة "كونا" الكويتية، اليوم السبت، أن العرب أطلقوا اسم "برد العجوز" على سبعة أيام، تبدأ بيوم يسمى "الصن"، ثم "الصنبر"، فـ"الوبر"، و"الآمر"، و"المؤتمر"، و"المعلل"، وأخيراً يوم "مطفئ الجمر".

وأوضح أن أيام "برد العجوز" هي التي يشعر فيها الإنسان بالبرد النسبي بعد أيام دافئة وليس كالأيام الباردة في شهري يناير وفبراير.

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وعن سبب تسمية "برد العجوز"، قال: "إنها قديمة جداً، حيث يُروى أن عجوزاً جزَّت خرافها بعد شعورها بالدفء، وما إن حلَّت تلك الأيام حتى تسببت في نفوق الخراف من شدة البرد، لأنها لم تحسن التدبير وتنتظر حتى ذهاب البرد كلياً".

وأشار إلى أن "هناك قولاً آخر حول التسمية، يفيد بأن هذا البرد تسبب في موت العجوز نفسها".

وذكر أن الأيام التي تسبق هذا الموسم تسمى أيام "بياع الخبل لعباته"، حيث جاءت هذه التسمية من أن بعض الفقراء قديماً كانوا يسارعون إلى بيع عباءاتهم (البشوت) بحلول الأيام الدافئة قبل انتهاء فصل الشتاء، مبيناً أن "الدافع إلى تسرعهم في البيع هو الفقر والحاجة".