سما المصري تبحث عن شركة للتأمين على «المؤخرة»

اعتادت الراقصة سما المصري إثارة الجدل، بين الحين والآخر، بصورة جريئة، أو تصريح، يجعلها على قمة محركات البحث على الإنترنت.

ونشرت سما، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة حملت الآتي: "اللي يعرف شركات تأمين على المؤخرة في مصر يكلمني لصديقة ليا".

واصطحبت الصور، مُعلقة: "بتكلم جد واحدة صاحبتي عايزة تأمن على المؤخرة، حقها يا جماعة مع إني مش موافقة وعايزة شركة تأمين هنا في مصر اللي يعرف يكتب في كومنت أو رسالة في الخاص ويكون متأكد أن الشركة بتأمن على المؤخرة وليس أي شيء آخر".

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وكانت الراقصة فاجأت متابعيها بنشر مجموعة من الأسئلة التي استقبلتها مؤخرًا، عبر خاصية "استوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الأسئلة جرأة متابعيها وردود "سما" الجريئة أيضا، حيث سألها أحد متابعيها "هو إنتي عذراء" لترد على الفور: "مش فاكرة الموضوع ده".

وعن العمليات التي أجرتها، أكدت أنها لم تجرِ سوى عمليات "البوتكس" دون نفخ.

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