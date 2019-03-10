بالصور| نساء في سلاح الجو اللبناني

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تعمل معظم النساء اللواتي يخدمن في القوات المسلحة اللبنانية في وظائف إدارية أو لوجستية، لكن قائد الجيش اللبناني يحاول تغيير ذلك، وفق بي بي سي.
ويقول العماد جوزيف عون إن تعزيز دور المرأة يأتي في مقدمة أولوياته، بهدف الوصول إلى الأدوار القتالية مستقبلا، ولا يُسمح للنساء بالعمل على خطوط الجبهة الأمامية في الجيش، لكن هذه الوظيفة غير موجودة في القوات الجوية، وقد تقدمت ست فتيات حتى الآن لشغل وظيفة قائد طائرة في القوات الجوية، وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة لم يتأهل منهن سوى فتاتين .
والفتاتان هما الملازم الأول شانتال كالاس، وتبلغ من العمر27 عاما ، والملازم الأول ريتا زاهر، وتبلغ من العمر26 عاما.
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