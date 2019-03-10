من "برشلونة إلى ليجانيس".. الأمهات على قمصان اللاعبين في يوم المرأة

اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، مناسبة احتفل بها العالم، ومر عليها يومين، قبل أن تعود للأذهان مرة أخرى، ليس عن طريق تكريم للنماذج النسائية المشرفة كالعادة، وإنما بطريقة مختلفة، في الدوري الإسباني.

في لفتة رائعة من إدارة نادي ليجانيس الإسباني، سمحت للاعبين بارتداء قمصان عليها أسماء أمهاتهم في مباراتهم أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بفوز "الأتليتي" بهدف مقابل لا شيء، مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

في ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، جاء المشهد مبهجًا، عندما اتجه لاعبو "ليجانيس" لالتقاط الصور التذكارية قبل المبارة كالعادة، فقاموا بالدوران ولتظهر أسماء أم كل لاعب على القميص الخاص بهم بدلًا من أسمائهم، تكريمًا لهم في اليوم العالمي للمرأة.

لفتة نادي ليجانيس ليست هي الأولى من نوعها في تكريم المرأة بمناسبة اليوم العالمي لها، بل سبقها مشهد مماثل من فريق برشلونة الإسباني، تزامنًا مع الأسبوع الذي يشهد احتفال العديد من بلدان العالم بعيد الأم.

Advertisements

في 9 مايو من العام الماضي، دخل لاعبو فريق برشلونة الإسباني إلي ساحة ملعب "كامب نو" للقاء فياريال في الليجا، مرتديين قمصان تحمل خلفها إسم الوالدة بدلاً من إسم اللاعب الحقيقي.

لاعبي برشلونة استبدلوا قمصانهم قبل صافرة البداية، وإرتدوا القمصان التى تحمل أسمائهم، للعب المباراة التى انتهت بفوز البارسا على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف.

نادي ليجانيس ومن قبله برشلونة اجتمعوا على تكريم المرأة والاعتراف بدور الأمهات في حياة الجميع، فبالرغم من بساطة التكريم إلا أنه عبر عن تقدير واحترام للأم في يوم المرأة العالمي.

​