برادا تقتحم مجال المخبوزات وتفتتح أول مخبز في لندن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقول إحدى الخرافات الشائعة إن العاملين في مجال الموضة والأزياء لا يأكلون للحفاظ على أوزانهم، ولكنهم يتناولون طعاماً حديثاً وعصرياً يتناسب معهم ومع ظروف عملهم، وليس ذلك فحسب وإنما يعملون الآن على نشر ثقافتهم في الطعام.

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية أنه في الشهر المقبل، ستفتتح دار أزياء "برادا" مخبزها التاريخي فى لندن مع كاونتر للمعجنات والقهوة لتقديم الحلويات اللذيدة بجانب الإسبرسو الإيطالي التقليدي.

يذكر أن شركة "بردا " ليست دار الأزياء الوحيدة التي اتجهت لهذا المجال فقد افتتحت شركة " فيروشي" متجرًا رئيسيًا في سوق "سوهو" بلندن عام 2017، وفي العام نفسه افتتح "رالف لورين" مقهى وبار "رالف" في أحد أركان متجره الرئيسي في شارع "ريجنت"، كما افتتح فروعا أخرى في نيويورك وشيكاغو وباريس.

وتقول "كلير بتاك" صاحبة مقهى "فيوليت كيكز" في شرق لندن، إن المقهى كان دائمًا مزدحمًا بالعاملين في صناعة الأزياء.

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وأضافت: "إذا كنت مصمم أزياء فإنك بالتأكيد ستميل أيضًا إلى البحث عن أفضل الأطعمة لتناولها أو أروع الأماكن للحصول على كعكة".

فيما افتتحت "فندي" في الصيف الماضي منفذًا خاصًا لها في متجر "سيلفريدجز كورنر شوب"، لعرض بضائع صحية صالحة للأكل.