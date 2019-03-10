اليوم مراسم زفاف ابن أغنى أسرة في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - أ د ب

تشهد مدينة مومباي الهندية مساء اليوم السبت حفل زفاف أكاش إمباني، ابن أغنى أسرة في الهند وشلوكا مهتا، صديقة طفولته، وتستمر احتفالات الزفاف، التي تتسم بالبذخ عدة أيام.

وأكاش، يبلغ من العمر (27 عاما)، وهو نجل موكيش أمباني، أحد أقطاب المال والأعمال في الهند، الذي قُدرت ثروته بـ50 مليار دولار، طبقا لقائمة فوربس للمليارديرات لعام 2019. وهو رئيس مجموعة "ريليانس انداستريز" للنفط والاتصالات.

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وشلوكا، تبلغ من العمر (28 عاما) وهي ابنة راسل مهتا المدير الإداري لشركة "روسي بلو" التي تم تصنيفها كواحدة من أكبر شركات الماس في الهند.

وكان أكاش وشلوكا مهتا يدرسان معا بنفس المدرسة، طبقا لمصدر مقرب من الأسرتين. والاثنان يتوليان منصبين في شركتي أسرتيهما.

ومن المقرر أن تُقام مراسم الزفاف في مركز "جيو وورلد" في مجمع "باندرا-كورلا" في مومباي مساء اليوم السبت. وتضم قائمة الضيوف نجوم بوليوود وسياسيين وشخصيات رياضية، ومشاهير آخرين، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.