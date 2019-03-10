أبرز صيحات المناكير الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مارس 2019 07:32 صباحاً - لم يعد المناكير مجرد تلوين تتزيّن به السيدة في حياتها اليومية أو مناسباتها ونشاطاتها العامة ، بل باتت جزءاً مهماً من إطلالتها يتنافس خبراء المكياج والتجميل في تصميمها وإظهار جنونهم في إضافة الإكسسوارات لها ولا يمكن التنبؤ إلى أي مدى قد يصل بهم الجموح في تصميمها ، وخصوصاً إذا كانت لإكمال طلّة العارضات في أسبوع الموضة المليء بالمفاجآت والتصاميم الغريبة .



وشهد أسبوع الموضة مجموعةً متنوعة من أشكال الأظافر وتصاميمها وألوانها من أبرز العروض التي شاركت بها الماركات العالمية ووضع خبراء التجميل حول العالم لمستهم الخاصة التي تتوافق والتصاميم .



إليكم هذه المجموعة : Gareth Pugh Sophia Webster Mohapatra Advertisements Ontonio Marras Vionnet Alice Mccall De Vincenzo

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