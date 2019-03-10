والدة ناهد السباعي: «أنا السبب في عدم إتمام زواج ابنتي»

كشفت ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، السبب الحقيقي وراء تغيب ابنتها عن حفل زفافها، حيث قالت إنها كانت السبب في ذلك الزواج من بدايته، وكانت السبب أيضًا في عدم إتمامه للنهاية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر".
وقالت "شوقي": "أنا اللي زنيت عليها في الزواج في البداية لأني كنت عاوزة حفيد، وخايفة عليها أوي ومش عاوزة الفن ياخدها عن حياتها الأسرية زي أي فنانة في الوسط الفني اللي مش بتتجوز، فوافقت تنفيذًا لرغباتي في إتمام خطوبتها، ورغم إن الخلاف كان بسيطا للغاية، بس هي قررت كده، أنا لاقيتها بتقوله مرة واحدة أمي خط أحمر، مكنتش عاوزة الزعيق ده يتقال قدامي".
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