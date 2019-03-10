بينها الأسد والجدي.. أبراج تلفت نظر الرجال بجاذبيتها

يميل الرجال للمرأة ذات الجاذبية، والتي تتمتع برشاقة وأناقة شديدتين، والتي تظهر من خلال اختياراتها للملابس وللألوان التي تتناسب مع بعضها البعض.

وتلعب الأبراج عاملًا قويًا في تعرف الرجل على المرأة ذات الشخصية الجذابة عن غيرها، والتي لا تشترط الجمال إنما تبرز صفات تجعل المرأة ذات شخصية محببة عند الرجال، والتي يتهافت الرجال على الارتباط بهن، بحسب موقع"ديلي ميل" البريطاني.

رصد"هُن"، أبرز تلك الأبراج اللاتي تتمتع فتياتهن بالشخصية الجذابة

- الأسد:

تتمتع مولودة الأسد بشخصية قوية، تجعلها واثقة من نفسها، وهى عادةً ما تلفت الأنظار، وعندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، فلن تشعر بالملل أبدا معها، فهي تحب العطاء والاهتمام بالرجل الذي تحبه، وتنتظر دومًا نفس مقدار الحب والعناية من الطرف الآخر، بالإضافة أنها لا تمانع من مطاردة الشخص الذي تحبه، فالحب واحد من أهم الأشياء بالنسبة لها في الحياة.

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- العقرب:

من أول النساء اللائي يستطعن جذب الرجال، وذلك لما يتمتعن به من ذكاء وأناقة، كما يُعرف عن امرأة العقرب أنها امرأة ناعمة، تعرف قيمة نفسها، إلى جانب امتلاكها قدرًا كبيرًا من الرومانسية.

- الجدي:

دائما ما تظهر بشكل قوي أمام الجميع، لكن ما إن تحب، تجدها تبدو امرأة رقيقة، وهذا ما يجذب إليها الرجل جميعهم، فهى شخصية قيادية وناجحة حيث إنها تسعى دومًا إلى صعود سلم النجاح بأسرع وقت ممكن، ولديها دوما إحساس بالوقت والمسؤولية يدفعانها إلى تحقيق أعلى درجات الإنجاز في العمل، فهى تتميز أيضًا بأن لديها أفكارًا رائعة للنهوض بالمجال الذي تعمل فيه.

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