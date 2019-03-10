استعرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا للفنانة ناهد السباعي مع كلابها، حيث ذكرت إن أحد كلابها يُسمى "عسل"، والآخر "سكر"، موضحة أن حياتها مع الكلاب ومشاهدة فيلم مع والدتها وعشائها معهم أهم لديها من كل شيء، "ده عندي بالدنيا كلها، الزواج مش من أولوياتي".
وأضافت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": "البنات عموما اللي مستقلة بحياتها وعندها مسؤوليتها الجواز مش بيبقى أول حاجة في حياتها، مش من أولوياتي".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: "عيشتي مع الكلاب أحسن من الزواج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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