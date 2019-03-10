ناهد السباعي: "عيشتي مع الكلاب أحسن من الزواج"

استعرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا للفنانة ناهد السباعي مع كلابها، حيث ذكرت إن أحد كلابها يُسمى "عسل"، والآخر "سكر"، موضحة أن حياتها مع الكلاب ومشاهدة فيلم مع والدتها وعشائها معهم أهم لديها من كل شيء، "ده عندي بالدنيا كلها، الزواج مش من أولوياتي".

وأضافت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر": "البنات عموما اللي مستقلة بحياتها وعندها مسؤوليتها الجواز مش بيبقى أول حاجة في حياتها، مش من أولوياتي".

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