قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها رفضت حضور حفل زفافها من خطيبها سابقًا محمد عبد ربه، ولكن هناك شائعات ظهرت في نفس يوم تغيبها عن حفل الزفاف "فيه ناس قالوا عليا خنته، وفيه ناس قالت هو خاني، ولا ده حصل ولا ده حصل".
وأضافت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا حسيت إني مش عاوزة أروح الفرح، مكنتش عاوزة أخش الحياة دي، أنا عارفة أنا غلطانة، بس لما صحيت الصبح لاقيت الفرح اتعمل، قالولي فرحك شغال قولتلهم مش جاية".
وأوضحت أن والدتها وشقيقتها وقفتا بجانبها في تلك الأزمة، فرد أديب ساخرًا: "هما ولاد الناس لعبة".
وتابعت: "بدل ما أروح الفرح قفلت موبايلي وروحت عملت مساج عشان أهدى أعصابي"، فرد أديب ساخرًا: "مساج الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: "بدل ما أحضر فرحي قفلت موبيلي وروحت عملت مساج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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