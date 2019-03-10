فيديو| ناهد السباعي: "محضرتش يوم زفافي.. كنت فاكرة محدش هياخد باله"

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها ليست كأي فتاة ترى أن حلم حياتها هو الزواج، حيث إنها بعد وفاة والدها أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بأسرتها، وأصبح الفرح لا يمثل لها أي شيء وكذلك الاحتفالات لا تمثل لها أهمية.

وأضافت "السباعي"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أنها لم تذهب يوم فرحها من أجل الزفاف، موضحة: "أنا مروحتش الفرح، وفعلا مروحتش كنت فاكرة محدش هياخد باله، رغم إني قولتلهم إني مش رايحة الفرح يوم الفرح بس هما افتكروني بهزر".

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