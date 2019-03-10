أزياء مفعمة بروح الشباب لجوناثان أندرسون ويونيكلو لربيع 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد المجموعتين الناجحتين لخريف 2017 وربيع 2018، قام المصمم البريطاني جوناثان أندرسون وسلسلة متاجر يونيكلو اليابانية باستراحة موسمية واحدة لتعاونهما؛ ولكن عاد التعاون مرة أخرى مع إطلالة مجموعة ربيع 2019.

وقام أندرسون بدمج العناصر التي ترمز إلى الأزياء البريطانية للرجال والنساء معا كمعاطف الترانش وسترات البومبر وقمصان الرجبي، إلى جانب الملابس الأساسية التي يتوقع المرء أن يجدها في متاجر UNIQLO.

وقال أندرسون في بيان: " لقد قمت بإنشاء خزانة ملابس صيفية يمكن أن تكون مريحة وأنيقة في الوقت ذاته؛ مجموعة متنوعة ومفعمة بروح الشباب والمرح."

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وأتت المجموعة غنية بتيشيرتات مخططة وقمصان بأزرار أمامية لكل من الجنسين، وقدم للنساء بلوزات وفساتين وتنانير بطبعة بيزلي، بلوزات بياقة بيتر بان، شورتات بالأربطة، معطف ترانش كبيرا بوجه مزدوج وأوشحة خفيفة الوزن.

كما قدم للرجال أيضًا خيارات القطع الخارجية القوية وذات الأوجه المزدوجة، إلى جانب سترات البلايزر، السراويل المريحة و الجوارب المقلمة.

وتشمل الإكسسوارات حقيبة توت بواجهة مزدوجة وحقيبة ظهر مخططة وبالطبع قبعة دلو.