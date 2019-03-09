محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

فاجأت الفنانة "هبة مجدي".. جمهور أحد البرامج الحوارية بالحديث عن هواية زوجها المطرب محمد محسن الغربية حيث يعشق الأخير تجميع الأشياء والمقتنيات الغريبة مثل التماثيل وصورة قديمة جدا لزفاف مجهولين يحرص على وضعها بمنزله.. ويظل السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو الدافع وراء اهتمام بعض الناس بتجميع المقتنيات خصوصا الغريب منها؟

في السطور القادمة نجيب على هذا التساؤل وفقا لما يراه الطب النفسي:

أحد الأسباب النفسية وراء تجميع الأشياء هي أن الأطفال الذين لم يحظوا بالحب في صغرهم يميلون إلى الشعور بالراحة مع تراكم الممتلكات حولهم.

لمزيد عن بعد ممتلكات المطرب محمد محسن.. لماذا يهوى البعض جمع المقتنيات الغريبة؟..اضغط هنا