العطور الزهرية لرائحة أنثوية ناعمة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - العطور الزهرية كما يوحي اسمها غنيّة بروائح الأزهار المنعشة التي تمنحها عبيراً ساحراً وأنثوياً. تأتي العطور الزهرية بتركيبات غنيّة تناسب مختلف الفصول، منها ما يأتي مركّزاً ومنها ما يأتي ذات نفحات ناعمة وخفيفة.

في ما يأتي بعض العطور الزهرية التي استطاعت أن تسجّل نسبة مبيعات عالية وتنال إعجاب السيدات.

عطر Prada Candy Florale

هو عطر زهري-فواكه تم إصداره عام 2014 يتألف من تركيبة ناعمة من الفاوانيا والكاراميل والجاوي والعسل والمسك.

عطر Miu Miu Twist

هو عطر زهري-خشبي-مسك، تم إصداره في العام 2019. تتألف مقدمة العطر من البارغموت أما قلبه فمن براعم التفاح، وتأتي القاعدة غنية من أخشاب الأرز والعنبر.

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عطر My Burberry

هو عطر زهري حلو تم إصداره في العام 2014، يتألف من خلاصة البازيلا الحلوة والبرغموت وورقة نبات الغرنوقي والسفرجل الذهبي مع قلب ن الفريزيا وقاعدة من الباتشولي والداماسك والورود القرمزية.

عطر Dolce Rosa Excelsa

هو عطر زهري تم إصداره عام 2016 يتألف من مقدمة من زهر البابايا وزهر البرتقال، وقلب من النرجس وزنبق الماء والورد التركي، أما قاعدة العطر فتتكون من المسك وخشب الصندل وأخشاب الكشمير.