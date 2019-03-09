كيف تحصلين على أسنان بيضاء بالفراولة وصودا الخبز؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - الحصول على أسنان بيضاء لامعة رغبة قوية لدى كل الصبايا، فالابتسامة مع أسنان بيضاء تضيف جاذبية لمظهرك، وتجعلك تتخلين عن وضع يديك على فمك حتى تخفي مظهر أسنانك.

هناك الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان و إزالة البقع ، كالفراولة التي تحتوي على حمض الماليك Malic Acid الفعّال في إزالة التصبغات بالأسنان وبقع الشاي والقهوة.

بالإضافة إلى صودا الخبز أو المعروفة بـ بيكربونات الصودا إذ لها خصائص تسمح لها بتحطيم روابط الجزيئات التي تلوث الأسنان، كما أنها تمتلك خصائص مضادة للجراثيم وللميكروبات التي يمكن أن تساعد في مكافحة البكتيريا الضارة.

استخدام الفراولة في تبييض الأسنان

اطحني 3 - 4 حبات من الفراولة جيدًا، وأضيفي إليها ملعقة أو نصف الملعقة من صودا الخبز، وابدأي بتفريش أسنانك، ثم اشطفيها بالماء.

تساعدك هذه الوصفة على إزالة البقع في الأسنان، وما بينها ، ولكن احذري من استخدامها بشكل يومي حتى لا تضر بمينا الأسنان أو تسبب أي نوع من التآكل.

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مواد أخرى تساعد على تبييض الأسنان

عصير الليمون مع صودا الخبز

امزجي القليل من صودا الخبز مع عصير الليمون، وضعي الخليط على الأسنان لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم اشطفي فمك بالماء وكرري الأمر مرة واحدة فقط أسبوعيًا.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تنقسم إلى إنزيمات تبييض الأسنان عندما تلامس اللعاب.

بعد تدفئة القليل منه، أضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى 5-10 قطرات منه.

يمكنك اختيار نكهة النعناع لرائحة فم منعشة، ثم اتركيه على أسنانك لعدة دقائق، واشطفي فمك بالماء.

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