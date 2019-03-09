كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - تفضل العديد من النساء تطبيق المناكير في المنزل، وقد تظنّنين أنّ طريقة تطبيق مناكير فرنش أبيض صعبة وتتطلّب منكِ التوجّه كلّ مرّة إلى صالوانات التجميل، ولكن بإمكانك وبخطوات بسيطة، تطبيق هذا الطلاء على الأظافر القصيرة ومتوسطة الطول بسهولة في المنزل.



عند اعتماد هذه الطريقة ستتمكّنين من الحصول على خطوط نظيفة ودقيقة لـ مناكير فرنش أبيض:



أولاً: استخدمي الملصقات، وضعيها على الظفر، من الجهة التي لا تريدين طليها باللون الأبيض.

ثانياً: ضعي الطلاء الأبيض على ظفرك، واتركيه حتى يجفّ.

ثالثاً: أزيلي الملصقات بلطف.

رابعاً: إطلي أظافرك كاملة باللون البيج.

خامساً: لا تنسي تطبيق مثبت الطلاء.



تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل، واحصلي على مناكير فرنش أبيض، ويُناسب كلّ الأوقات.

شاهدي بالفيديو :

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