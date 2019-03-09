تخلّصي من مشكلة الشعر الخفيف مع هذه الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - كثيرات يعانين من مشكلة الشعر الخفيف ويجدن صعوبة في اختيار التسريحة المناسبة له. وهناك عوامل كثيرة تقف وراء ظهور الشعر الخفيف منها ما هو وراثي ومنها ما يتعلّق بعادات يومية سيئة، ومنها ما يتعلّق بمشاكل صحيّة معيّنة.

إليك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدكِ في تكثيف شعركِ ومنحه النضارة التي تحلمين بها.



1- الثوم

اطحني فصين من الثوم وضعيهما في نصف كوب من زيت الزيتون وعصير الليمون الطازج. امزجي المكوّنات جيداً ودلّكي بها فروة رأسكِ لمدة خمس دقائق ثم اعتمري قبعة بلاستيكية واتركي الشعر منقوعاً لمدّة ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.





2- الكركديه

ضعي في الخلاط الكهربائي حفنة من أوراق الكركديه مع حفنة مماثلة من أوراق الكاري، واطحنيها جيداً. أضيفي إلى الأوراق المطحونة القليل من الماء حتى تتكوّن لديك عجينة طريّة. يمكنكِ أن تضيفي إلى الخلطة بعض قطرات من زيت جوز الهند. استخدمي العجينة كقناع على شعرك واتركيها لمدة نصف ساعة قبل أن تغسلي الشعر بالشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرةً أو اثنتين أسبوعيّاً.





3- الحلبة

ضعي ملعقتين أو ثلاثة من بذور الحلبة في وعاء من الماء واتركيها منقوعة لمدة 10 ساعات. بعدها، اطحني البذور لتحصلي على عجينة لينة. أضيفي إلى العجينة ملعقتين من حليب جوز الهند واخلطيهما جيداً. وزّعي الخليط على شعرك واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل ان تغسليه بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

بإمكانكِ اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.