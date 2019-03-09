ملابس مقلمة على طريقة النجمات العربيات.. استوحي أجمل الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - تنوعت صيحات الموضة الخاصة بالأزياء هذا الموسم، حيث منها شاهدنا الأزياء الملونة والمعرقة والبراقة وغيرها، لكن لفتت نظرنا بشكل خاص الملابس المقلمة التي اعتُبرت أحدث صيحات الموضة، وأكثرها رواجًا، وقد شاهدناها على مختلف التصاميم الرسمية منها والكاجوال أيضًا، وقد جمعنا صور ملابس مقلمة على طريقة النجمات العربيات، لتستوحي منهنّ أجمل الاطلالات، وإليكِ بعض الأمثلة.



ملابس مقلمة على طريقة بثينة الرئيسي:



تختار بثينة الرئيسي اطلالاتها دائمًا من أحدث صيحات الموضة، وقد شاهدناها في موضة الملابس المقلمة مؤخرًا، حيث اختارت جمبسوت باللون البيج الرمادي، مقلّمًا بخطوط طولية ناعمة، نسقت معه معطفًا طويلًا باللون البني، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج أيضًا. وزينت الاطلالة ببعض المجوهرات الناعمة.







بلقيس فتحي في فستان سهرة مقلم:





تحاول بلقيس فتحي دائمًا، أن تختار موديلات فساتين سهرة لافتة ومبتكرة، ومؤخرًا وفي إحدى المناسبات الرسمية، شاهدناها في فستان من قماش مقلم وملون بألوان زاهية، جمعت بين الأحمر والزهري والأزرق، وقد زينت خصره بحزام أسود توسطته بكلة من الكريستال البراق.



ملابس مقلمة على طريقة مريم سعيد:



مريم سعيد تنسق دائمًا اطلالات كاجوال لافتة ومبتكرة، ومنها هذا اللوك الذي اعتمدت فيه بشكل أساسي على موضة الملابس المقلمة، حيث اختارت كارديغان ناعمًا مقلمًا بخطوط عريضة باللونين الأسود والزهري، ونسقت معه بنطلونًا قماشيًّا مقلمًا بخطوط ناعمة باللونين الكحلي والأبيض، وأكملت اللوك بحذاء سبور من الجلد البني ونظارات شمسية بإطار كبير.



نجوى كرم في فستان مقلم قصير:



من المعروف عن نجوى كرم خياراتها اللافتة من فساتين السهرة، مثل هذا الفستان القصير المقلم الذي اختارته في إحدى المناسبات، تصميمه جمع بين الأناقة والعصرية ولاسيما من ناحية القماش الملون والبراق، وقد نسقت معه سوارًا لافتًا، وخاتمًا وأقراطًا مميزة.

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ملابس مقلمة على طريقة النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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