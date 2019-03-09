حقيبة وقع في غرامها مشاهير الموضة .. بادري باقتنائها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - من الاكسسوارات العصرية التي صعدت إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية، هي صيحة متطورة من حقيبة الخصر، فبدلًا من الشكل التقليدي لهذه الصيحة، ظهر حزام جلد فاخر يتدلى منه حافظات صغيرة عدة، كلّ منها لها غرض وظيفي.

كان لدار الأزياء الفاخرة فندي Fendi السبق في تقديم هذه الصيحة على ممشى عروض الأزياء، لكن سرعان ما لحقته دور أزياء كبرى مثل غوتشي Gucci.



شهدت حقيبة الخصر المتعددة هذه رواجًا كبيرًا ضمن موضة الشارع في نيويورك، وهو أمر متوقع من قبل أيقونات الموضة هناك، لأنّ مدينة نيويورك تميل إلى الأزياء العملية والوظيفية، لذلك نالت صيحة حقيبة الخصر المتعددة إعجاب كثير من نساء نيويورك.



مدونات عرب بادرن باقتناء حقيبة الخصر المتعددة

تعدّ دانا حوراني واحدة من أهم الشخصيات العربيات المؤثرات في عالم الموضة، كما أنّ حضورها أسابيع الموضة لم يمر من دون الإعلان عن صيحة مرتقب رواجها. حملت "حوراني" خلال حضورها أسبوع الموضة بميلانو، حزام خصر، من علامة فندي، تدلى منه أعراض عدة، مثل حقيبة صغيرة، وحاملة لأغراضها مثل النظارة الشمسية والقفازات، اعتمدت المدونة دانا حوراني هذه الصيحة العصرية التي تتميز بالوظيفية، فوق بدلة رجالية من دار ماكس مارا .



كذلك، ظهرت مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي، معتمدة حزام الخصر المزود بحقائب صغيرة وحاملات متدلية، ونسقته مع سترة فضفاضة ساعد الحزام في ضمها لتبدو بأسلوب محبوك.

Advertisements



هناك طرق عديدة لتنسيق هذه الصيحة العصرية التي لا خلاف على أناقتها، شاهدي الصور التالية لاكتساب أفكار جديدة.

تابعي أيضاً:

شنط ملونة بألوان جذابة اختاريها للربيع القادم

من أسبوع الموضة في نيويورك .. شنط أنيقة تناسب كل عباياتِك

أبرز صيحات الحقائب من أسبوع الموضة في ميلانو لخريف 2019