لماذا ستعجب مجموعة سيلين Céline للأزياء الجاهزة المحجبات بشكل خاص؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - خلال أسبوع أزياء الموضة في باريس، وتحديدا بجناح Les Invalides ، أثار المصمم الفرنسي، التونسي الأصل، هادي سليمان Hedi Slimane المدير الإبداعي لدار Céline إعجاب الكثيرين خلال عرضه مجموعة خريف وشتاء 2019-2020.





توقع البعض أن يطل هادي سليمان بأزياء صاخبة وتصاميم غير تقليدية، بعد أن كانت مجموعات الدار منذ 2009 تتميز بالطابع الأنثوي الناعم بتصاميم مديرتها الإبداعية السابقة فيبي فيلو Phoebe Philo، إلا أن هادي سليمان وضع بصمة مختلفة بـ أزياء الروك آند رول الذكورية، مع بساطة متناهية وعصرية بأزيائه.





وقد لاحظنا مدى ملاءمة المجموعة للصبايا المحجبات، مع التنانير المكسرة، وبوت الساق الطويل الذي لا يكشف عن ساق المرأة، وهو ما يعكس بعض مفهوم الذكورية الذي لا تحتاج فيه الصبية لإبراز جمالها، لتبدو طبيعية، وبهذه الحالة قد تبدو أكثر أناقة أيضا.





كما بدت تصاميم الدار أكثر بساطة وهدوءا متناغمة كذلك مع الذوق الشرقي، كما يمكن لكل الصبايا ارتداءها، خاصة مع الجينز السكيني الذي كسر به هادي التقليد العام هذه السنة مع ظهور البناطيل الواسعة، إلا أنه عاد إلى الطابع البوهيمي مع الأنوثة الطاغية لذوق Céline Vipiana مؤسسة الدار الراحلة.





مثل معاطف الكاب الطويلة مع الجينز Slim وبوت الساق، والبلوفر الشتوي، بأزياء أنثوية غير غريبة على العين، وليس بها الكثير من الضجة.

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وكذلك لفتنا البليزر الشتوي الكاروهات الأساسي بخزانة الصبية المحجبة، مع الجيب شورت الواسع، الذي يمكنك تنسيقه بكل بساطة مع بوت الساق، وطرحة طويلة بلون داكن.





لاحظنا كذلك وجود قطعة تعشقها المحجبات بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وهي الفساتين الشتوية، كـ الفستان الأسود الطويل من الصوف الناعم، مع الإكسسوار للسلاسل الذهبية، لإطلالة هادئة وجذابة.





أخبرينا هل توافقيننا الرأي أن أزياء سيلين Céline لخريف هذا العام تناسب المحجبات؟

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