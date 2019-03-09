انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة العمل في مطار أمريكي بعد أنباء عن إطلاق نار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 06:46 مساءً - استؤنفت حركة الطيران في مطار نوارك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم السبت، بعد توقفها لمدة 30 دقيقة متواصلة، بسبب إعلان حالة الطوارئ به، لهبوط اضطراري لطائرة على مدرجاته.

وأكدت إدارة المطار القريب من مدينة نيويورك، عبر تغريدة في حسابها بموقع "تويتر"، أن طائرة قادمة من كندا وفي طريقها إلى ولاية فلوريدا، قامت بنزول اضطراري في نوارك بعد تقارير عن وجود طلاق نار بالحمولة الخاصة بالطائرة، وتصاعد دخان بداخلها.

وقالت الإدارة: إن "الطائرة شغلت زلاقة الطوارئ المطاطية لإخلاء الركاب، وهو ما تسبب بإصابة شخصين بجروح طفيفة".

وكانت الإدارة الاتحادية للطيران (FAA) قد تحدثت في وقت سابق عن وجود طائرة تعاني من مشاكل على أحد مدرجات مطار نوارك.