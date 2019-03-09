انت الان تتابع تفاصيل خبر بلدة أمريكية تنتخب "عنزة" لتولّي رئاسة البلدية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 06:46 مساءً - انتخب سكان مدينة فيرهيفن الصغيرة في ولاية فيرمونت، شمال شرق الولايات المتحدة، عضواً جديداً لرئاسة البلدية هذا الأسبوع، هو عنزة تحمل اسم "لينكولن".

وبحسب ما ذكرت "فرانس برس" اليوم السبت، فإن هذه العنزة النوبية البالغة من العمر 3 سنوات، وذات الأذنين الطويلتين، تقدّمت الثلاثاء الماضي على 15 منافساً آخر، من بينها كلاب، وهررة.

وليس في مدنية فير هيفن، حيث يعيش 2500 نسمة، منصب رسمي لرئيس البلدية، ولديها مسؤول بلدي هو جوزيف غونتر يتولّى المهمات عينها.

وقد خطرت على بال "غونتر" فكرة تنظيم فعاليات من هذا القبيل، لجمع أموال لتشييد ملعب بعد اطلاعه على مبادرة مماثلة أقيمت في بلدة أومينا في ميشيغن، حيث انتخبت الهرّة "سويت تارت" في هذا المنصب.

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وفازت "لينكولن" التي حصدت 13 صوتاً بفارق بسيط على الكلب سامي في هذه الانتخابات.

وتقضي مهمتها خاصة خلال الولاية الممتدة إلى سنة بتمثيل البلدة في فعاليات مختلفة، بحسب ما أوضح غونتر لوكالة "فرانس برس".

وجمعت 5 دولارات من كلّ ملفّ ترشيح، ولم تحصد هذه المبادرة سوى مئة دولار تقريباً لمشروع الملعب، لكنها "ساهمت بتعريف الأطفال بأصول الديمقراطية المحلية"، بحسب المسؤول البلدي.