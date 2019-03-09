«مسألة شرف».. تفاصيل انتحار أب حرقا بروض الفرج: «بنته كل يوم مع واحد»

عيناه تخبران بما يجوب داخله من ضجر وخزي، مسترجعًا همهمات سائقي "التوك توك" وأحاديثهم الجارحة عن سلوك ابنته السيء، مقررًا الثأر لشرفه بالتشاجر معها في المنزل، الذي انتهى بتوجيه 3 طعنات لها بالسكين، وحرق نفسه هربًا من معايرة "أهل المنطقة" له.

«يا بنتي حرام عليكي أنا مش قادر أرفع رأسي بين الناس، جبتي ليا العار وخليتي العيال سواقين التكاتك يضحكوا عليا ويقولوا شوف بنتك ماشية كل يوم مع واحد شكل».. آخر كلمات وجهها الأب لابنته، خلال محاولتها صد اعتدائه عليها، وسط تدخل الجيران، ونقله الابنة إلى أقرب مستشفى، ليشعل الأب النار في جسده أمام منزله.

نصف ساعة أمضتها ابنه العامل، «ن.ك»، داخل المستشفى، كي تندمل جراحها، بينما لم يتمكن المسعفون من الحفاظ على حياة والدها، الذي توفي متفحما قبل وصوله إلى المستشفى، نتيجة إصابته بحروق من الدرجة الأولى تجاوزت نسبتها 85%، خاصةً أن محاولة الجيران بإطفاء النار التي أشعلها في جسده كانت متأخرة ولم تسهم في إسعافه.

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تفاصيل جديدة بالقضية، ذكرتها مصادر مطلعة لـ«الوطن»، تكشف هوية الأب المحترق، اسمه يدعى خالد عاطف الشيمي، وشهرته «شقاوة»، يبلغ من العمر 49 عاما، ومسجل خطر، ولديه 3 أولاد وابنتين، ويمتلك ورشة تنظيف سيارات.

النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة العامل، لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة زوجته لسماع أقوالها، التي نفت وجود أي شبهة جنائية في الحادث، فأشعل زوجها النار في نفسه بسبب معاتبة ابنتهما على سوء سلوكها، وأن المعاتبة تطورت إلى طعن الفتاة في يديها، في ظل الاستماع إلى أقوال الابنة، وشهود العيان، بعدما قررت تشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث.

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