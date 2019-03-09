بـ«ترينج وكعب عالي».. إطلالة جديدة لدرة على «كوبري إمبابة»

خضعت الفنانة التونسية، درة، لجلسة تصوير جديدة، أعلى كوبري "إمبابة".

وظهرت درة، خلال الجلسة، مرتدية «ترنج» كاجوال، بألوان الروز، والأزرق، مع جوارب سوداء شفافة، وحذاء كلاسيكي بكعب عالِ.

كما اعتمدت على تسريحة "الضفائر" ومكياج هادئ.

ونشرت الفنانة التونسية، جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إلا أنها سرعان ما حذفتها من على حسابها.

Advertisements

​