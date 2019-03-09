بينها التخلص من القشرة.. 5 استخدامات للحرنكش للبشرة والشعر

منشور ساخر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لتجربة أحد الأشخاص المصريين المقيمين بالخارج، الذي وجد أحد المطاعم الفلبينية ترفع من أسعار الحلوى، التي تحتوي على «الحرنكش»، أو «Golden berries»، ليصل سعرها إلى 160 جنيها، وهو ما قوبل بسخرية وتعجب من قِبل البعض كونه أحد الثمار الشعبية الرائجة داخل مصر بأسعار زهيدة.

ويفضل البعض تناول ثمار الحرنكش باستمرار لما يحتويه من فيتامينات غذائية ومضادات للأكسدة تساعد على تحسين وظائف الجسم، فيما يغفل كثيرون فوائده في تحسين صحة الشعر والبشرة، وهو ما تبحث عنه الفتيات والسيدات لمظهر أكثر إشراقًا وحيوية.

وإليك أبرز فوائد ثمار الحرنكش للبشرة والشعر، وفقًا لموقع «E Pain Assist»:

- ترطيب البشرة:

احتواء الحركنش على نسبة عالية من المياه يحافظ على رطوبة الجلد، كما يساعد على تنظيف مسام البشرة، بسبب تأثيره في إزالة الشوائب.

- تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة:

تمنع مضادات الأكسدة الموجودة بالحرنكش الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على بشرة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، فيما يساعد إنتاج الكولاجين على تحسين مرونة الجلد.

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- زيادة نمو الشعر:

يعمل تناول ثمار الحرنكش بانتظام على تعزيز نمو الشعر، فالتغذية الداخلية تحسن الجمال الخارجي.

- إبقاء الشعر وفروة الرأس نظيفين:

مضادات الأكسدة تحافظ عللا نظافة فروة الرأس من خلال تحسين عمل الدورة الدموية.

- التخلص من قشرة الشعر:

قشرة الرأس هي تشكيل قشري على فروة الرأس، التي تضر بشكل كبير بنمو الشعر، فتناول الحرنكش يحافظ على صحة الشعر ومسامات فروة الرأس خالية من الأضرار التأكسدية.

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