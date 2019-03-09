ليلى كوفن.. امرأة أشعلت معركة "الأمعاء الخاوية" في سجون أردوغان

بدأ نحو 320 سجينا في 60 سجنا تركيا إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فرض حالة الطوارئ، بحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان داخل السجون التركية بنقابة محامي "شانلي أورفا"، في معركة توصف بـ"الأمعاء الخاوية".

وأتى الإضراب على خطى نائبة حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، ليلى كوفين، التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الثامن من نوفمبر 2018، بسجن دياربكر.

وأثارت حالات الاعتقال والشجن انتقادات دولية واسعة في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب العسكري في تركيا التي وقعت منتصف يوليو من عام 2016، حيث شن الرئيس التركي حملة اعتقالات واسعة بعد هذا الحادث.

وترصد "الوطن" في الأسطر التالية بعض المعلومات حول ليلى جوفن التي تحولت إلى أيقونة نسائية في تركيا:

- الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي.

- عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

- أُعتقلت بأحد سجون مدينة "ديار بكر" معقل النشاط السياسي الكردي.

- أعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام في نوفمبر 2018.

- أكدت أن الإضراب سيستمر إلى أن يتم رفع العزلة التي فرضتها السلطات على عبدالله أوجلان زعيم العمال الكردستاني.

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- تعتبر أن "أردوغان" أعاد الأوضاع مع الأكراد إلى ما هو أسوأ من مرحلة النزاع المسلح.

- طالبت بالحرية لكل المعتقلين الأكراد في السجون التركية.

- خرج الأكراد داخل تركيا وخارجها في مظاهرات دعما لها.

- قالت إن عام 2019 سيكون عام الحرية للشعب الكردي.

- تعاني أوضاع صحية صعبة رغم الإفراج عنها.

- أفرج عنها قيد المحاكمة بعد 85 يوما من الإضراب عن الطعام.

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