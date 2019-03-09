انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 3 ملايين عراقية بحاجة للمساعدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 05:39 مساءً - دعت الأمم المتحدة حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان، في شمالي العراق، إلى الاستثمار الجدي بإمكانات النساء؛ لتعزيز اقتصاد وتنمية المجتمع، مؤكدة حاجة أكثر من 3 ملايين امرأة وفتاة عراقية إلى مساعدة إنسانية ماسة خلال 2019.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس من كل عام.

وقال البيان: إن "النساء في العراق عانين من مآسٍ كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وعانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة التي أثّرت سلباً في قدرتهنّ على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن".

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وذكر أن "الأمم المتحدة تقدّر عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2019 في أنحاء العراق بنحو 3.3 ملايين".

وأشار إلى أنه "رغم أن الحكومتين (الاتحادية والإقليم) اتخذتا خطوات كبيرة ومهمة لدعم حقوق النساء، فإن الحاجة ما زالت قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات بشكل خاص".

الأمم المتحدة أضافت في بيانها: إن "النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان، ولها دور مركزي ورئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن".

وبيّنت أن "العالم يحتفل هذه السنة باليوم الدولي للمرأة من خلال التركيز على الابتكار والإبداع لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فكان الشعار لعام 2019".