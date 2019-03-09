أولياء أمور يطالبون بحذف الوحدة الأخيرة من المناهج: "الترم التاني قصير"

"نطالب بحذف الوحدة الأخيرة"، "خففوا المناهج"، "ارحموا أولادنا"، هاشتاجات تداولها أولياء الأمور على موقع الـ"فيس بوك"، في محاولة منهم للضغط على وزارة التربية والتعليم لحذف الأجزاء الأخيرة من المنهج وتخفيف العبء الملقى على عاتق أولادهم خاصة وأن المدة الزمنية المحددة للفصل الدراسي الثاني قصيرة.

أماني محمود، أدمن جروب "تمرد" على المناهج التعلمية المصرية، وولي أمر لثلاث طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، يعاني أبنائها طوال الوقت من كثرة الحشو في المنهج الذى يؤثر على استيعابهم: "نفسنا المنهج يتخفف لأن في تكرار كتير إحنا في غنى عنه، خصوصاً إن وقت المذاكرة قليل جدا، التيرم التاني قصير ومليان إجازات، الأولاد مش هيقدروا يذاكروا ويراجعوا كل الكم ده من المنهج".

أكثر ما يثير استياء "أماني" هو تزامن بعض الامتحانات مع قدوم شهر رمضان: "يعني لو هيحصل إن الامتحانات تتقدم عن ميعادها قبل شهر رمضان يبقى المنهج لازم يتخفف شوية، عشان نعرف نذاكره".

منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحملة، وتفاعل معاها عدد كبير من أولياء الأمور، إيمان سامي، ولي أمر، تعاني من المشكلة نفسها مع ابنتها بالصف السادس الابتدائي، فضيق الوقت يضعها في مأزق: "بناخد من كل درس معلومة عشان نقدر نلم كل جزئيات المنهج، هنعمل إيه".

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وترى "إيمان" إن إلغاء الوحدة الأخيرة من المنهج هو الحل الذي تجده مناسباً: "أحنا مش وصلنا ليها وما اتذاكرتش، فيبقى أحسن لو تم التخفيف منها".

"باقى من الزمن 60 يوماً فقط"، جملة تؤرق عفاف عدوي، ولي أمر، كلما تذكرتها خاصة أثناء قيامها بالمذاكرة مع ابنتها بالصف الرابع الابتدائي: "في كم معلومات كبير خاصة في مادة الدراسات الاجتماعية، أنا بحاول أختصر الحشو الموجود بالمنهج لانها مش هتقدر تستوعب كل المعلومات دي في شهرين، كل وحدة مليانة معلومات وأسئلة".

على الجانب الآخر، يحاول بعض المدرسين خلق طرق لتخفيف أعباء المذاكرة على الطلاب، سارة صلاح، مدرسة لغة عربية للمرحلة الابتدائية، تحاول شرح المنهج بطريقة مبسطة: "بحاول إني أقول المفيد اللي متداول إنه ييجي في الامتحانات ويتم التركيز عليه، والباقي بنمر عليه مرور الكرام عشان نقدر نخلص المنهج".

وبحسب "سارة" فإنها تشتكي من قلة الاستيعاب لدى الطلاب بسبب كبر حجم المنهج: "المنهج الكبير ده بيحط الطالب في ضغط نفسي رهيب، يا إما الترم التاني يكبر عشان يتناسب مع حجم المنهج يا يتحذف بعض الأجزاء عشان الطالب يقدر يستوعب".

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