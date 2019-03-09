"كوكب نوتي".. عروض مسرحية للأطفال بالإسكندرية للتوعية بالتغذية الصحية

احتضنت الإسكندرية 12 عرض مسرحي بعدد كبير من مدارس المحافظة يحمل اسم "كوكب نوتي"، بهدف توعية الأطفال بالعادات الغذائية الصحيحة، وترشيد المياه والحفاظ على البيئة وإشراكهم مجتمعياً في عدد من القضايا التي تشغل بال كل أسرة.
وأشارت الشركة المنتجة، إلى أن العروض قامت بها فرقة شبابية، بالتعاون مع مؤسسات أهلية ومجتمعية بالإسكندرية، بهدف تعزيز عدد من العادات الصحيحة لدى الأطفال، وإشراكهم بصورة ترفيهية في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى إعادة إحياء النشاط الفني والمسرحي.
وتأتي تلك المبادرة في إطار رفع الوعي لدي الأطفال وتعزيز القيم المجتمعية السليمة، من خلال عروض مسرحية، تساهم في توصيل الصورة للأطفال بصورة سريعة وبسيطة، فيما تأتي العروض برعاية نادي روتاري الإسكندرية والمنتزة.
يذكر أن العروض المسرحية تأليف أيمن فتيحة، ومن إخراج آحمد عسكر، وإشراف عام سعيد قابيل.
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