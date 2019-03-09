شعبة "التزين والجمال" بالإسكندرية تشارك في تنظيم "عيد الكوافير" وسط مشاركات عربية

قال سعيد طه، رئيس شعبة التزيين والجمال بالغرف التجارية المصرية بالإسكندرية، إن النقابة الخاصة بالعاملين في مجال "التزين والتجميل" مازالت تحت الإنشاء، ولكنها اعتادت على تنظيم لقاء سنوي يوم 11 مارس ليكون بمثابة عيد لجميع العاملين والمحبين للموضة والجمال، موضحاً أنه سيتم تنظيم احتفال بـ"عيد الكوافير" يوم الاثنين القادم، بأحد الفنادق الكُبرى والشهيرة بمحافظة القاهرة، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، علي أن يكون الاحتفال السادس من نوعه، وذلك بهدف الإبداع وإظهار أحدث ما توصلت له المهنة من قصات شعر مختلفة.

وأضاف "طه" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاحتفال بـ"عيد الكوافير" لا يقتصر علي الصالونات "الحريمي"، ولكنه يضم القسم "الرجالي" أيضاً، ويهدف إلى نقل الخبرات بين جميع المشاركين، سواء من داخل مصر أو من الدول العربية المشاركة، وعرض أخر صيحات الموضة في الاكسسوارات والفساتين، وقصات الشعر، ومستحضرات التجميل وطرق استخدامها، لافتاً أنه يتم إقامة معارض وعروض أزياء علي هامش الاحتفال لكبار مصممي الأزياء، ومصممي الاكسسوارات، وكل ما يهم المرأة والرجل في هذا المجال التجميلي الغني.

وأكد أن المشاركة بالاحتفال لا تقتصر علي المصريين فقط، بل يشارك به عدد من المهتمين والعاملين بصالونات التجميل من السعودية، والإمارات والمغرب وتونس والجزائر والبحرين، وأخيراً انضمت إلى المشاركة دولة الكويت، مشيراً إلى أن الاحتفال يبدأ بتنظيم مسابقات بين الشباب والفتيات من العاملين بالتجميل والتزين، في قصات الشعر وتصفيفه، والمكياج، والأظافر، وتزين العرائس، وبعد ذلك يتقدم المشاركين من الدول العربية بعرض أخر الصيحات لديهم في جميع الأقسام.

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