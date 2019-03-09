أم مثالية بـ"تعليم القاهرة": اختياري تكريم لعملي طيلة 20 عاما

اعربت نجاح عيسى بدر محمد، موجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن سعادتها البالغة باختيارها الأم المثالية في المسابقة الأخيرة التي نظمتها مديرية التعليم مؤخرا.

وأضافت "نجاح" لـ"الوطن": "مشوار عملي وخدمتي متواصل منذ 20 عاما، وتم اختياري خلال مسابقة تقدمت لها، وفوجئت باختياري في المسابقة وهي هدية جميلة من عملي وتكريمي من رؤسائي إحساس جميل ورائع".

وأشارت إلى أن المرأة الناجحة تنظم وقتها سواء في البيت أو العمل، فلديها من الأبناء اثنين تخرجوا وتزوجا، بالإضافة إلى ابنه في مرحلة الثانوية العامة.

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واستكملت: "والله جائزة الأم المثالية جميلة وعزيزة جدا على قلبي وتقدير معنوي أكثر من رائع يؤكد أن مجهودي وخدمتي لعملي طوال 20 عاما لم يضيع هدر وكل الشكر لزملائي ورؤسائي ومديرية تعليم القاهرة".

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