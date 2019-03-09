8 معلومات هامة عن حملة «من حقك تنظمي» في المحافظات

تستعد وزارة الصحة، غدًا، لمتابعة حملة «من حقك تنظمي»، وذلك في إطار مبادرة زيادة الوعي بين المواطنين بأهمية نتظيم الأسرة، ترصد «هن»، معلومات عن المبادرة. - تستهدف الحملة 9 محافظات وهي القليوبية والبحيرة والفيوم والإسكندرية ومطروح ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء، وبورسعيد. - تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بخدمات المبادرة وطرق استخدام وسائل تنظيم الأسرة. - تسعى المبادرة إلى التوعية بمخاطر الحمل المتكرر والمبكر. - تستهدف الحملة الشباب من الذكور والإناث وخاصة المقبلين على الزواج. Advertisements - تنظم الحملة جلسات خاصة بالرجال تحت شعار «كلام رجالة»، بهدف التوعية بوسائل تنظيم الحمل. - توفر الحملة أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد بجانب علماء دين من وزارة الأوقاف للإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بالمواطنين. - سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الانجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدي بالمجان. - يشارك في الحملة أطباء مدربين علي تركيب وسائل تنظيم الأسرة وممرضات ورائدات ريفيات من خلال مستشفيات ووحدات صحية إضافة إلى عيادات متنقلة للوصول للمناطق المحرومة. ​

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