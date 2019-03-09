خمسة أبراج لا تُفكري في الارتباط من "رجالها البُخلاء"

تُجمع الفتيات على كراهية "الرجل البخيل" بل تعد من أهم الصفات التي من أجلها ترفض الفتاة الارتباط من أجلها، ولأن البخل من الصفات التي تتطلب الكثير من المواقف الحياتية للكشف عنه وتأكيده، فهو يعد من أعقد الصفات في الرجل، لذلك لتتجنبّي الوقوع في غرام هكذا شخص، يمكنكِ استباق الأمور من خلال ملاحظة بعض الإشارات التي تدل على أنه بخيل، كما يمكنكِ اللجوء إلى علم الفلك الذي يصنّف 5 أبراج في خانة الرجال الأكثر بخلاً كالتالي:

الثور

يعتبر الثور من أكثر الأبراج بخلاً. هو يميل إلى إدخار المال بشكل كبير، مما يقوده إلى حرمان نفسه والمقرّبين من الأمور البسيطة. كما أن مولود هذا البرج لا يتخلّى عن ممتلكاته بسهولة، بل يفضل الإحتفاظ بها وعدم اعارتها للآخرين.

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السرطان

رجل السرطان لا تظهر عليه علامات البخل بشكل واضح، بل عليكِ أن تكوني دقيقة الملاحظة لاكتشاف هذه العادة لديه. يعتمد مولود هذا البرج أسلوب التوفير، فيبتعد عن كل أساليب الترفيه التي تجعله ينفق المال بشكل كبير، حتى لو كان وضعه المادي مستقر. ربما في بداية العلاقة يظهر أنه شخص كريم، لكن مع مرور الوقت ستكتشفين أن صرف المال ليس من عادته.

العذراء

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يعرف برج العذراء أنه من الأبراج الذكيّة، لذلك هو يفكّر بكل فلس يصرفه. هذا الأمر يجعله يميل إلى البخل أكثر من الكرم. يشتري الأغراض الضروريّة، يفضل تناول الطعام في المنزل ولا تتوقعي أن يفاجئكِ بهديّة قيّمة من دون سبب أو مناسبة.

الحمل

مولود برج الحمل يظهر بخله بوضوح، فهذا هو طبعه. يعتبر أن بهذه الطريقة يمكنه السيطرة على المصروف وعلى المستقبل. هو يؤمن بمقولة "خبّئ قرشكِ الأبيض ليومك الأسود" ويعمل وفقاً لها كونه يخاف من أن يمرّ يوماً بضائقة ماديّة.

الأسد

برج الأسد يصنّف على أنه بخيل على الآخرين وكريم على نفسه. يميل أكثر إلى الأنانية في صرف المال ويحب الترفيه عن نفسه فقط! يبخل على عائلته، على أصدقائه والمحيط، لكن لا يتردد يوماً في شراء أثمن الثياب له، الساعات، السيارات وكل ما يحلو له!

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