انت الان تتابع تفاصيل خبر السبت الـ17.. "السترات الصفراء" في باريس ببصمة نسوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 03:46 مساءً - خرج متظاهرو "السترات الصفراء" إلى شوارع العاصمة الفرنسية تعبيراً عن احتجاجهم على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، في مظاهراتهم المتواصلة للسبت الـ17 على التوالي، لكنه هذه المرة أخذ طابعاً نسوياً.

وبمناسبة عيد المرأة العالمي مشت نساء في مقدمة المسيرة وهن يحملن شعارات تطالب بمساواة الحقوق بين الجنسين، ووضع حدٍّ للاضطهادات والعنف ضد الجنس اللطيف.

وارتدت النساء سترات وردية كي يتميّزن عن زملائهن الرجال، وتوجهت من جادة الإليزيه نحو شوارع باريس، مروراً بمؤسسات حكومية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

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ودعت قيادة "السترات الصفراء" لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، اليوم؛ بهدف "التعبئة للاحتجاج الكبير المقرّر السبت المقبل 16 مارس".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قيادة التظاهرات دعت إلى تنظيم اعتصام قرب برج إيفل، في حين أن الشرطة منعت نحو 30 متظاهراً من نصب خيم قرب البرج.

وأكد منظمو الحراك عبر صفحتهم على "فيسبوك" نيّتهم البقاء في مكان الاحتجاج طوال نهاية الأسبوع وما بعد ذلك؛ "إذا تطلب الأمر ذلك".

وفي منطقة لاموزيل شمال شرقي البلاد، أصدر أحد رؤساء البلديات بياناً يمنع استخدام سلاح "LBD-40"، وهو قاذف الكريات الدفاعية، بعد أن فقد 20 متظاهراً على الأقل عيونهم جراء إصابتهم بهذا السلاح.

وتشير أرقام الحكومة إلى تراجع التعبئة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن حركة الاحتجاج تنفي ذلك، وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع، الأسبوع الماضي.