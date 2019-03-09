انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة في فلوريدا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 03:46 مساءً - لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة ركاب خفيفة جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن إدارة الطيران الفيدرالية، أن الطائرة التي تعمل بمحركين ومن طراز "بيبر" تحطمت وسقطت في بحيرة "أوكشوبي"، أثناء تحليقها على مسافة منخفضة قبل الهبوط.

كما نقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، أن موظفي إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة انتشلوا خمسة جثث هم جميع من كانوا على متن الطائرة.