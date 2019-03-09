استخراج 1200 بطاقة رقم قومي للسيدات بمطروح بالتعاون مع "القومي للمراة"

نجح المجلس القومي للمرأة بمطروح في تنفيذ خطة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لـ1200 سيدة بمراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك بدعم 30 ألف جنيها من المحافظة بداية من شهر نوفمبر الماضي وحتى بداية مارس الجاري.

وقالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، اليوم السبت، إن المجلس عقد عدد من ندوات التوعية للسيدات من خلال لقاءات مباشرة من خلال 30 رائدة ريفية مع الوصول إلى 1166 سيدة، لتعريفهن بدور المجلس القومي للمرأة والخدمات المقدمة، والتأكيد على مكانة المرأة بالمجتمع، وما تم من إرتقاء بحياتها على مدار 100 عام منذ ثورة 1919، وما استطاعت المرأة الحصول عليه من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن هناك اهتمام يوليه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بدور المرأة وتقديم أوجه الدعم لها، باعتبارها نصف المجتمع، وشريك أساسي في عملية التنمية، مع الحفاظ على حقوقها ووصول الدعم المستحق إليها.

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وأشارت إلى أن التوعية بالصحة الإنجابية وبخطورة الزواج المبكر على المرأة والأطفال والأسرة، مع العمل على استخراج الأوراق الثبوتية للسيدات للحصول على حقوقهن أمر هام.

ولفتت مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أن المجلس يقوم بتقديم منح للأسر الفقيرة والسيدات المعيلات لإقامة مشروعات ضمانية تدرعليهم دخلا وتكون بمثابة مورد رزق لإعانتهم على أعباء ومتطلبات الحياة لأسرهن.

وأوضحت أن فرع المجلس القومي للمرأة يجوب جميع المراكز الثمانية بنطاق المحافظة من الحمام شرقا للسلوم غربا، للتعرف على جميع المشاكل التي يعانين منها والعمل على حلها على الفور بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

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