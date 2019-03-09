بعد شائعة طلاقها.. ريهام حجاج برفقة زوجها وتغلق التعليقات

شائعات عدة لاحقت الفنانة ريهام حجاج، عقب نشرها صور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدون خاتم الزواج، وهو ما أثار الشكوك حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقيامها بحذف صورهم عبر حسابها.

لترد "ريهام" على تلك الإشاعات التي لحقتها من خلال نشرها صورة برفقة زوجها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وفضلت إغلاق خاصية التعليقات منعًا للمضايقات أو الانتقادات.

وظهرالثنائي خلال الصورة وهما منسجمان، لتثبت من خلالها ترابط العلاقة بينهم وتنفي وجود خلافات بينهم كما زعم البعض.

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يشار إلى أنه توجد "حرب باردة" تشتعل بين حين وآخر، بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، عبر منابر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصل كل منهما رسالة للأخرى.

وكانت آخر مشادة غير مباشرة بينهما، ما نشرته الفنانة ريهام حجاج عبر خاصية "استوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في عيد الحب، ردًا على ما نشرته الفنانة ياسمين عبدالعزيز على حسابها بالهدايا التي أُرسلت لها بمناسبة الاحتفال بفلانتين.

وما زالت ريهام حجاج تتابع ردود أفعال جمهورها حول دورها بمسلسل" كارمن"، والذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها المطلقة، ويشاركها البطولة عددا كبيرًا من الفنانين.

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